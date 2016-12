Spari Tennessee, 007: no terrorismo

Non ci sarebbe apparentemente alcun legame con il terrorismo nelle sparatorie nelle basi militari a Chattanooga, in Tennessee, in cui sono morti 4 marines. Lo afferma il National Counterterrorism Center, il centro antiterrorismo americano. Il killer, il cittadino americano di origine del Kuwait Mohammed Youssef Abdulazeez, non era infatti sorvegliato. Aveva un blog, in cui ha pubblicato solo due post e dove parlava di Islam.