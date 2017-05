Spari in un college Dallas, una persona uccisa: suicida il killer

Spari nei pressi di un college di Dallas, in Texas. Il bilancio provvisorio sarebbe di due morti, incluso il sospettato. Lo riportano i media locali. Il college era stato posto in lockdown per la presenza di un uomo armato, con la polizia che aveva avviato una caccia all'uomo. Secondo la polizia il killer, un uomo bianco, con i capelli scuri a spazzola, e con indosso una maglietta arancione si sarebbe suicidato.