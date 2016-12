Spari in tv, il killer si è ucciso

Vester Lee Flanagan, il killer che in Virginia ha ucciso in diretta tv una reporter e un cameraman, si è suicidato. A confermarlo è la polizia, che lo ha inseguito mentre era in fuga e affrontato sulla strada della Virginia Interstate. L'Abc News invece rivela che il giornalista, che si faceva chiamare Bryce Williams (il nome sul suo account Twitter), avrebbe inviato la notte scorsa un fax di 23 pagine alla stessa emittente americana.