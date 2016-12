Spari in Francia, morti due ragazzi

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria a Metz, capoluogo della Lorena, nel nord-est della Francia. Nella sparatoria, le cui ragioni non sono note, Secondo i media locali una giovane intorno ai 20 anni è morta sul colpo mentre un altro ragazzo, della stessa età, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Ferite, di cui una in modo grave, anche altre due persone. La polizia avrebbe arrestato un uomo.