Spari in clinica Colorado,11 feriti

Sono in tutto 11 le persone trasportate in ospedale dall'edificio in cui un uomo armato è rimasto barricato in una clinica per aborti a Colorado Springs, negli Stati Uniti. Lo ha confermato la polizia, precisando che, tra queste, cinque sono agenti. L'uomo, dopo quasi cinque ore, è stato arrestato. Decine anche le persone bloccate nel consultorio, poi liberate dagli agenti.