Spari contro agenti, governatore Louisiana: attacco ingiustificato

L'attacco alla polizia a Baton Rouge, è "un attacco ingiustificato a tutti noi, in un momento in cui abbiamo bisogno di unità. Siate certi, ogni risorsa disponibile allo Stato della Louisiana sarà usata per garantire che i responsabili siano velocemente consegnati alla giustizia". Lo ha dichiarato il governatore dello Stato, il democratico John Bel Edwards, dopo l'attacco costato la vita ad almeno tre agenti.