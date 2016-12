Spari Colorado,6 persone ricoverate

Sono al momento almeno sei le persone trasportate in ospedale dal luogo a Colorado Springs dove è stato segnalato un uomo armato presso la sede di un consultorio per la pianificazione familiare. Lo riferisce la Cnn. La situazione è ancora confusa. In precedenza le autorità locali parlavano di tre agenti feriti. Spari sono ancora in corso sul luogo dove è stato segnalato l'aggressore.