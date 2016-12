Spari Capitol Hill, no terrorismo

L'allarme sicurezza a Capitol Hill, a Washington, è scattato in seguito "all'azione di un singolo individuo" e "non vi è ragione di credere che si sia trattato di qualcosa di più di un atto criminale". Lo ha detto la Polizia del Congresso in conferenza stampa, lasciando intendere che l'episodio non è considerato un atto di terrorismo.