Spari al talent show, la 19enne Mutlu Kaya sta meglio e sorride ai fotografi

Mutlu Kaya sta meglio, al punto da regalare, dal suo letto d'ospedale, qualche sorriso ai fotografi. Dopo il risveglio dal coma, continuano a migliorare, come dimostrano questi scatti, le condizioni di salute della 19enne ricoverata in terapia intensiva dal 17 maggio, quando le spararono in testa per motivi legati alla sua partecipazione a un talent show televisivo come cantante.