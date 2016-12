Spari a night club Toronto: 2 morti

Pistola

Una sparatoria avvenuta all'interno di un night club di Toronto, il Muzik, e proseguita all'esterno ha provocato la morte di due persone, un uomo e una donna, e il ferimento di altre tre. La polizia non esclude che ci possano essere altre persone coinvolte. Lo sparatore non è stato ancora fermato, per cui gli agenti hanno chiesto ai residenti in zona di non uscire di casa.