Spari a Monaco, polizia: tre sospetti attentatori in fuga in città

Tre sospetti attentatori della sparatoria al centro commerciale Olympia di Monaco di Baviera sarebbero ancora in fuga in città. Lo riferisce la polizia ripresa da media tedeschi. "Non lasciate le vostre case": è il contenuto di un messaggio che è stato mandato agli smartphone dei cittadini di Monaco dopo l'attentato, in cui si spiega che è in corso "un'operazione speciale della polizia".