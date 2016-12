Spari a Monaco, "molti morti": attentatore in fuga e metro chiusa

L'attentatore di Monaco di Baviera, autore di una sparatoria in un centro commerciale, sarebbe in fuga. Lo riporta la tv all news N24. "L'ho visto entrare in una stazione metro - ha detto un testimone oculare -. Non ho una sua descrizione. La polizia lo sta cercando". La metropolitana di superficie è stata chiusa. "Ci aspettiamo molto morti", ha affermato un portavoce della polizia all'agenzia Dpa.