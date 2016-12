Sparatoria vicino a un seggio di Los Angeles, almeno due morti

Una sparatoria è avvenuta vicino ad uno dei seggi ad Azusa, città della contea di Los Angeles. Almeno due persone sono morte e altre due gravemente ferite. L'episodio, secondo la polizia, non è comunque legato alle elezioni. L'aggressore si era dato alla fuga ed è poi stato trovato morto nella propria abitazione.

Secondo quanto riferisce il Los Angeles Times, lo sparatore è pesantemente armato. Ancora pochi i dettagli sulla dinamica della sparatoria avvenuta poco dopo le 14, ora locale, vicino ad un seggio di un quartiere residenziale. La polizia ha avvisato i cittadini di recarsi ad altri seggi elettorali in quando la zona è stata posta in "lockdown", isolata. "E' una situazione grave e in evoluzione", ha detto l'agente Jerry Willison della polizia di Azusa.