Sparatoria Texas, Washington Post: presunto autore bullizzato

Potrebbe essere quindi questo il movente della strage, mentre resta da definire nei dettagli il piano generale dell'assalto. Trapelano però le prime indiscrezioni sul profilo del 17enne killer: le pagine dei suoi account social mostrano una sua foto con una t-shirt recante la scritta "Born to kill" (nato per uccidere) ed altre immagini di una lunga giacca verde con simboli nazisti. Il ragazzo giocava con il team di football della scuola ed era membro della squadra di danza della chiesa greca ortodossa.



Nel suo diario Dimitrios Pagourtzis, pianificava di uccidere e di suicidarsi, ha reso noto in una conferenza stampa il governatore del Texas Greg Abbott, aggiungendo che nell'auto e nell'abitazione dello studente-killer sono state trovate molotov e altri ordigni.



Altra sparatoria nella notte ad Atlanta - Dopo quella di Santa Fe, in Texas, c'è stata un'altra sparatoria nelle ultime ore in Georgia, sempre negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce FoxNews, una donna è stata uccisa in un parcheggio di una 'high school' nella parte meridionale di Atlanta, mentre si teneva la cerimonia di diploma del 'Perry Learning Center'. La donna è morta per numerosi colpi d'arma da fuoco, mentre un'altra persona è stata ferita ad una gamba e una donna incinta è stata ricoverata per il trauma seguito all'aver assistito alla tragedia.