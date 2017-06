Orlando: strage in unʼazienda italiana 1 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 2 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 3 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 4 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 5 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 6 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 7 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana 8 di 8 Afp Afp Orlando: strage in un'azienda italiana leggi dopo slideshow ingrandisci

La ricostruzione dei fatti - La sparatoria è avvenuta non lontano dalla sede dell'Università, in un'area industriale della periferia nordovest di Orlando, di proprietà dell'azienda italiana Fiamma, una filiale americana dell'omonimo gruppo con sede centrale a Cardano al Campo (Varese), conosciuta a livello mondiale come leader nella fabbricazione di accessori tecnici per i veicoli del tempo libero. Un uomo ha aperto il fuoco intorno alle 8 del mattino provocando cinque vittime e sette feriti. Il killer, un dipendente che nutriva risentimento verso l'azienda in seguito al licenziamento, si è poi suicidato. Esclusa dunque la pista terroristica.



Un anno dopo il massacro del Pulse - La città di Orlando finisce dunque nuovamente sotto i riflettori per un grave fatto di sangue. La strage arriva a quasi un anno dal massacro del Pulse, il gay bar di Orlando in cui il 12 giugno 2016 il ventinovenne Omar Marteen aprì il fuoco uccidendo 19 persone e ferendone 53.