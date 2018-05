Sparatoria in scuola Usa, prof eroe ha evitato una strage

"Se non fosse stato per lui molti altri sarebbero rimasti feriti", ha aggiunto, parlando con la Abc il testimone. Jeremy Seaman, fratello dell'insegnante, ha detto all'Indianapolis Star che il docente è stato colpito tre volte ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.



La sparatoria è avvenuta alla Noblesville West Middle School in Indiana, negli Stati Uniti. L'aggressore, un alunno della stessa scuola, è stato arrestato. Noblesville è una cittadina di circa 56.000 abitanti, a circa 50 chilometri da Indianapolis. Su Twitter, il governatore Eric Holcomb ha scritto che "i nostri pensieri sono per chi è stato colpito da questa situazione orribile", mentre il vicepresidente statunitense, Mike Pence, ha scritto che sta "pregando" per le vittime e ha ringraziato le forze dell'ordine per la "pronta risposta"; il suo messaggio è stato condiviso su Twitter dal presidente Donald Trump.



La polizia di Noblesville ha emesso una serie di mandati di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta per far luce su come lo studente si sia procurato le armi con cui ha fatto fuoco ferendo due persone. Intanto, stando alla ricostruzione delle autorità, lo studente avrebbe ad un certo punto durante una lezione chiesto di uscire dalla classe, per tornarvi subito dopo con due pistole, con le quali ha aperto il fuoco.