Sparatoria in Ohio: quattro morti

Quattro persone sono state uccise in una sparatoria in una casa dell'Ohio e una ragazza trovata all'esterno è rimasta ferita. Lo rende noto la polizia di Columbus. Le vittime sono due maschi e due femmine, le cui identità non sono state ancora rese note. "Abbiamo uno o più sospetti che dobbiamo catturare al più presto", ha affermato il sergente David Sicilian della squadra omicidi.