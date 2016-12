27 febbraio 2015 Sparatoria in Missouri: otto morti Un uomo di 36 anni ha aperto il fuoco e poi si è suicidato. Le vittime sono state trovate all'interno di quattro differenti abitazioni nei pressi della città di Tyrone Tweet google 0 Invia ad un amico

17:30 - Otto persone sono state uccise in Missouri, negli Usa, da un uomo che poi si è tolto la vita. E' successo nella Contea di Shannon. Secondo quanto riferito dalla polizia, a sparare sarebbe stato un 36enne: le vittime sono state rinvenute all'interno di cinque differenti abitazioni nei pressi della città di Tyrone. Una persona, ferita, è ricoverata in ospedale.

Sette le persone uccise a colpi di arma da fuoco. Un'ottava persona, una donna anziana, è probabilmente morta per cause naturali. I loro corpi sono stati trovati in cinque abitazioni, mentre quello del sospetto assassino è stato trovato in un'auto, con una ferita letale da arma da fuoco.



Gli agenti sono stati allertati verso le 10.30 di sera da una donna che ha chiamato il numero di emergenza della polizia, affermando di aver udito dei colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione e di essere fuggita. Arrivati sul posto, nella zona rurale di Tyrone, i poliziotti hanno trovato i primi due cadaveri. Continuando ad indagare, la polizia ha poi trovato altri cinque cadaveri in altre tre abitazioni della zona. E anche una persona ferita, ricoverata in ospedale. In un'altra casa gli agenti hanno trovato il corpo della anziana che si ritiene sia morta per cause naturali in circostanze da accertare. La polizia non ha diffuso al momento le identità delle vittime, né quella dell'assassino.