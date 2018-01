Sparatoria in Messico, uccisi nove narcotrafficanti

E' di nove morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in Messico, a Monterrey. I nove uomini stavano guardando una partita di calcio in televisione, quando i killer hanno fatto irruzione nell'appartamento. La polizia pensa che le vittime fossero trafficanti di droga. Sette persone sono state uccise sul posto mentre altre due sono morte per le ferite in ospedale.