23:37 - Sparatoria in un liceo a Portland. Lo riferisce la polizia, parlando di due feriti. Altre fonti parlano di tre feriti, due ragazzi e una ragazza, trasportati in ambulanza in ospedale. Tutte le vittime sono coscienti e respirano. L'aggressione è avvenuta davanti al Rosemary Anderson High School e la polizia ricerca al momento uno o più sospetti che sembra siano riusciti ad allontanarsi dalla zona.