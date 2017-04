Sparatoria in California, uccide tre persone in strada: per polizia motivi razziali

Un pluripregiudicato afroamericano di 39 anni, identificato come Kori Ali Muhammad, ha ucciso tre persone a colpi d'arma da fuoco in strada a Fresno, in California. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe stato mosso da motivi razziali: le vittime sono infatti tutte bianche. Non si tratterebbe quindi di terrorismo come ipotizzato dopo che era emerso che il killer aveva urlato "Allah Akbar" prima di essere arrestato.