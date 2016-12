Sparatoria in California, due morti

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria davanti agli uffici dell'Irs (il fisco americano) a Salinas, in California. Il killer è un uomo di 50 anni e avrebbe sparato, tra l'altro, alla moglie, ricoverata in condizioni critiche in ospedale. L'uomo ha già confessato. La polizia non ha ancora reso noti i nomi delle vittime e dell'omicida.