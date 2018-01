Sparatoria in Brasile, 14 morti in uno scontro fra gang criminali

Quattordici morti in una sparatoria in Brasile: è il tragico bilancio di uno scontro a fuoco avvenuto alla periferia di Fortaleza, legato a una guerra tra gang locali per il controllo del traffico di droga. Alcune persone stavano partecipando a una festa in un locale quando un commando di persone armate ha fatto irruzione nella sala aprendo il fuoco. Fortaleza è in una delle regioni con il più alto tasso di violenza nel Paese.