Sparatoria durata ore in una favela a Rio: panico nella popolazione

Una intensa sparatoria tra forze dell'ordine e gang di trafficanti di droga, protrattasi per delle ore, ha gettato nel panico la più grande favela di Rio de Janeiro. Non si ha notizia di morti o feriti. Il conflitto a fuoco è scoppiato a Rocinha, uno slum affollato incastonato in una delle zone più ricche della città. L'obiettivo della polizia era un noto trafficante di droga soprannominato Rogerio 157, ma pare che non sia stato catturato.