Sparatoria Dallas, Obama: "Americani indignati" "Violenza record, rendere difficile lʼacquisto di armi"

"E' difficile districare le motivazioni" dell'autore della strage di Dallas, "ma se l'implicazione è che l'azione di un individuo con problemi parla a una certa parte politica nel Paese, ebbene non è così", ha proseguito il presidente degli Stati Uniti. "Se un ragazzo bianco entra in una chiesa e spara" il suo non è un atto politico, ha sottolineato.



"Rendere la vita difficile a chi vuole comprare armi" - Obama rilancia la necessità del controllo sulle armi dopo le sparatorie degli ultimi tre giorni, nelle quali sono rimasti uccisi neri e poliziotti. "Se ci interessa la sicurezza, non possiamo mettere da parte la questione", ha detto, ricordando che gli Usa sono l'unico Paese tra quelli avanzati ad avere una violenza record. "Non saremo in grado di eliminare prendere ogni matto che compra un'arma, ma possiamo rendergli difficile l'acquisto".



"No alla retorica distruttiva" - "Ora dobbiamo trovare il modo di riflettere e fare un passo indietro, perché la retorica che stiamo ingaggiando deve essere costruttiva e non distruttiva", ha poi dichiarato Obama. "Non dipingiamo qualcuno con un pennello più pesante di quanto merita - ha proseguito - non pensiamo sempre al peggio, dobbiamo avere fiducia negli altri".



"La Nato farà di più per la lotta al terrorismo" - "La Nato farà di più nella lotta contro i terroristi", ha evidenziato. "Voglio cogliere questa opportunità per dire ciò che non cambierà mai, ovvero l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza e la difesa dell'Europa", ha infine detto.