Sparatoria Dallas, cani antiesplosivo in azione per trovare ordigni

La polizia di Dallas, dopo aver neutralizzato i 4 cecchini che hanno ucciso 5 poliziotti, sta perlustrando il centro della città con cani antiesplosivo alla ricerca di possibili bombe: lo scrive in un tweet il giornalista della Nbc 5 Cory Smith. In precedenza, il sospetto che si era asserragliato in un parcheggio di Dallas aveva detto che "ci sono bombe piazzate in città", secondo quanto aveva riferito il capo della polizia David Brown