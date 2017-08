Sparatoria Costanza: aggressore ucciso è di origine irachena

Il presunto autore della sparatoria in una discoteca a Costanza, in Germania, in cui due persone sono morte e almeno tre sono rimaste ferite in modo grave, è un uomo di 34 anni di origine irachena. Lo ha detto la polizia al canale Ntv, che per il momento ha escluso una pista terroristica. Il 34enne, che pare sia un rifugiato già conosciuto dalla polizia, è stato ucciso dal fuoco dagli agenti dopo il suo attacco.