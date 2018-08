Sparatoria al festival caraibico di Manchester: 10 feriti

Dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella notte a Manchester, in Gran Bretagna, durante il festival caraibico. I feriti, secondo la polizia, hanno subito lesioni "da lievi a gravi", ma nessuno è in pericolo di vita. Ancora non è chiaro il movente, ma dopo le prime ore di panico la portata dell'attacco è stata ridimensionata: la polizia ha precisato che è stata usata un'arma "ad aria compressa" che ha procurato solo leggere ferite.

Nove persone, tra cui due minorenni, sono state colpite procurandosi lesioni lievi, mentre più grave, ma fuori pericolo, un uomo colpito alle gambe. Una fonte citata dalla Bbc ha riferito che a sparare sarebbe stata una sola persona, mentre Wasim Chaudhry, della Greater Manchester Police, ha parlato di indagini in corso per identificare "la persona o le persone" responsabili. Chaudhry ha anche sottolineato l'allarme scattato nella città britannica per "un atto sconsiderato dalle conseguenze potenzialmente devastanti".



L'incidente è avvenuto dopo la parata e un successivo party di strada, in un settore periferico di Manchester noto per la presenza di gang e per gli episodi di violenza. I festeggiamenti del carnevale caraibico non sono comunque stati cancellati.