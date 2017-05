Sparatoria a San Diego, un morto e sei feriti | La polizia uccide il killer

E' di una donna morta e sei feriti il drammatico bilancio dell'ennesima sparatoria negli Usa, a San Diego. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo di 49 anni armato che mirava alle persone in una piscina, durante una festa, in un complesso residenziale vicino all'Università della California. Il 49enne, identificato come Peter Selis, è stato ucciso.