Sparatoria a San Diego, "un morto e diversi feriti" | Uomo barricato in casa

Sparatoria a National City, nei sobborghi di San Diego in California . Una persona sarebbe morta e ci sarebbero diversi feriti. Un uomo, il presunto killer, si è barricato in una casa. Tutta la zona è stata circondata dagli agenti delle forze speciali. Un uomo sarebbe stato invece arrestato e, secondo testimoni, avrebbe detto che la persona barricatasi nell'appartamento è suo figlio.

Il killer ha aperto il fuoco per motivi ancora da accertare. La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al 911 (il numero di emergenza) che parlava di un uomo armato in un complesso residenziale e di almeno una decina di colpi di arma da fuoco esplosi.