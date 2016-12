Sparatoria a Monaco, Farnesina a connazionali: evitare spostamenti

Olympia-Einkaufszentrum, il centro commerciale a Monaco di Baviera dove è avvenuta una sparatoria con diversi morti.

La Farnesina consiglia a tutti i connazionali di evitare spostamenti e seguire le indicazioni delle autorità locali, dopo la sparatoria avvenuta nei pressi di un centro commerciale di Monaco di Baviera, in Germania. Come annunciato dal ministero degli Esteri in un tweet, è stata attivata l'Unità di crisi. Sono in corso verifiche con il Consolato generale italiano.