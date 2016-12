Sparatoria a Dallas durante un corteo, un agente di polizia ucciso

Controlli di polizia a tappeto sono scattati a Dallas a seguito di una sparatoria scoppiata dopo una manifestazione di protesta contro le uccisioni di afroamericani. Secondo la Nbc un agente è rimasto ucciso mentre almeno altri tre sarebbero stati feriti. Testimoni avrebbero riferito anche di feriti tra la folla. I tre feriti non sono in pericolo di vita. La situazione, è stato precisato "è ancora in evoluzione".