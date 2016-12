Sparatoria a Boston: un morto, due agenti feriti

Sparatoria nella notte a Boston. Due agenti della polizia sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita, mentre una persona sospetta sarebbe rimasta uccisa. Un altro aggressore si sarebbe barricato in casa. Ancora non chiare le circostanze dell'accaduto. Sembra che gli agenti fossero stati chiamati sul posto dove una persona era stata vista con un fucile. Al loro arrivo, l'uomo ha cominciato a sparare contro di loro.