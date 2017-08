Spara allo squalo e prolunga la sua agonia: gli animalisti insorgono

Agli amanti degli animali non farà piacere, perchè questo breve filmato mostra un'atrocità gratuita. Due pescatori, al largo delle coste della Florida, catturano uno squalo ed infieriscono su di lui, ridendo e godendosela per giunta, colpendolo al torace con diversi colpi d'arma da fuoco, prolungando inutilmente l'agonia del povero animale, morto dissanguato in acqua. Il video, subito diventato virale, è stato inviato ad alcune associazioni animaliste per denuncia, come la Florida Fish and Wildlife. A seguito della vicenda, purtroppo non la prima di questa natura, è stata aperta un'indagine.