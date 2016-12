Spagna, verso accordo Rajoy-Ciudadanos: presto data voto

Si è conclusa la quarta riunione tra il primo ministro spagnolo uscente e incaricato Mariano Rajoy e Albert Rivera di Ciudadanos. Con una stretta di mano di fronte ai fotografi, il premier si è impegnato ad accettare il patto anticorruzione in sei punti, che Rivera aveva posto come condizione per un accordo di governo, e a comunicare alla presidente del parlamento che si può fissare la data del voto di fiducia. Lo scrive El Mundo online.