Spagna, ultrà Siviglia contro tifosi Juventus: grave un italiano

Il tifoso bianconero ha riportato due ferite, una all'addome e una a una gamba; operato nell'ospedale Virgen del Rocio, le sue condizioni sono considerate "serie ma stabili e in evoluzione favorevole".



Gli incidenti più gravi sono avvenuti nella taverna El Papelon, dove i tifosi juventini, circa quaranta, sarebbero stati attaccati a freddo al grido di "hooligans Sevilla". Il quotidiano spagnolo "As" descrive il locale, dopo la furia ultrà, come un vero e proprio "campo di battaglia": sono volati sedie, tavoli e ombrelloni, poi sono cominciati le fughe e gli inseguimenti nei vicoli del centro storico.



Secondo fonti investigative torinesi, in contatto con i colleghi spagnoli, gli ultrà iberici erano a volto coperto, armati di spranghe e bottiglie: la rissa viene descritta come "un vero e proprio agguato" ai tifosi juventini.



Venti giorni fa, nelle stesse strade, si erano verificati scontri per l'arrivo in città dei tifosi della Dinamo Zagabria.