12:51 - Uber sospende "temporaneamente" il servizio in Spagna in seguito a un ricorso dei tassisti di Madrid. La società americana che mette in contatto le persone trasformando le auto private in taxi quando serve ha bloccato la sua attività nella penisola iberica dopo il divieto impostole in maniera cautelativa il 9 dicembre dalla giustizia spagnola.