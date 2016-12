Spagna, torero con figlia neonata in braccio alla corrida: è polemica

Fa discutere la foto postata sul profilo social del torero Francisco Rivera alias Paquirri, 42 anni, uno dei più grandi di spagna. Era miracolosamente scampato a una grave incornata lo scorso marzo. Ora eccolo con in braccio la piccola Carmen, la figlia di soli 5 mesi, mentre esegue in allenamento un perfetto passaggio con la muleta facendo sfilare accanto a sé il toro con le banderillas piantate sul dorso insanguinato.

C'è chi si chiede: "Paquirri spiegherà alla piccola Carmen che quello è sangue vero e non salsa di pomodoro?". Una polemica ricorrente resa inevitabile sotto lo sguardo onnipresente dei mezzi di comunicazione. La risposta è arrivarata molto presto. "Carmen rappresenta la quinta generazione della nostra famiglia" ha ddetto Francisco. "Il suo debutto accanto al toro è una tradizione rispettata anche questa volta. Mia figlia non ha mai corso il minimo rischio".



Una specie di battesimo profano, di rito di passaggio che rinnova e rinfocola lo spirito profondo della Spagna e che se da un lato fa scandalo, dall'altro ha provocato la solidarietà dei toreri che, per tutta risposta, hanno postato simili scatti sul web. E la piccola Carmen? A quanto pare, in braccio al suo papà non è mai apparsa più tranquilla.