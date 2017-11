Spagna, soccorsi oltre 250 migranti su cinque imbarcazioni

Più di 250 migranti, che tentavano la traversata dal Marocco alla Spagna su cinque imbarcazioni di fortuna, sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera spagnola. Tra loro ci sono anche donne e bambini. Stando al bilancio aggiornato al 6 novembre dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sono almeno 15.428 i migranti giunti in Spagna via mare da gennaio e almeno 155 quelli morti durante la traversata.