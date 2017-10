Spagna, sgominata cellula jihadista: inviava armi ed esplosivi in Siria

20:03 - Nel corso di una maxioperazione nelle province di Valencia e Alicante e nell'enclave spagnola di Ceuta in Marocco, la polizia spagnola ha arrestato 7 persone sospettate di militare in una cellula jihadista legata all'Isis e ai miliziani di Al Nusra. Il ministro dell'Interno spagnolo, Jorge Fernandez Diaz, ha precisato che la cellula aveva inviato armi ed esplosivi in Siria e in Iraq in imbarcazioni che dovevano invece trasportare aiuti umanitari.

Perquisizioni in Germania - La polizia tedesca ha perquisito gli appartamenti di due sospetti terroristi vicino a Magonza, nella zona occidentale della Germania. Lo ha annunciato il procuratore federale precisando che "i due uomini sono sospettati di fare parte di un'organizzazione terroristica attiva in Siria". Secondo lo Spiegel online, uno dei due sospetti è stato un comandante dell'Isis.