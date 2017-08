Spagna, rogo a festival Tomorrowland Unite di Barcellona: evacuate 22mila persone

Oltre 22mila persone sono state evacuate da un festival di musica elettronica, sabato sera in Spagna, nei pressi di Barcellona, in seguito ad un forte e improvviso incendio che si è sviluppato sul palco principale. Lo rende noto la Bbc. Non sono stati segnalati feriti. Gli organizzatori del festival Tomorrowland Unite hanno fatto sapere che si è trattato di un "malfunzionamento tecnico".