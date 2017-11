Spagna, Puigdemont vuole lista unitaria per elezioni 21 dicembre

Il leader catalano Carles Puigdemont vuole che si formi "una lista unitaria" che metta insieme "tutti i democratici" in vista delle elezioni del 21 dicembre in Catalogna, convocate dal governo spagnolo. Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente della Generalitat. Una lista "per la Catalogna, per la libertà dei prigionieri politici e per la Repubblica - ha aggiunto Puigdemont -. E' il momento che tutti i democratici si uniscano".