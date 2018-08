Spagna, professione influencer: al via il nuovo corso di laurea

Guadagnare migliaia di euro con un post come Chiara Ferragni oppure essere pagati per utilizzare i prodotti delle migliori marche per poi pubblicizzarli su Instagram. Ormai affermarsi come influencer è diventato il nuovo sogno di tante ragazze, ma anche dei ragazzi: basti pensare a Mariano Di Vaio e ai suoi 6,2 milioni di follower. In Spagna presto partirà un corso universitario che formerà influencer di professione . A lanciarlo l'Università autonoma di Madrid all'interno della Scuola di economia.

Il nuovo corso, che partirà il 22 ottobre, si chiamerà Intelligence Influencers: Fashion & Beauty e, si legge nelle note dell'Università, nasce in risposta "alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social". Tra le materie che verranno insegnate psicologia della moda, comunicazione e creatività.



Per completare il percorso di studi lo studente dovrà superare prove ed esami e al termine sarà "in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per fare della sua attività da influencer l'inizio di una professione". E per chi non potesse frequentare le lezioni c'è la possibilità di seguirle via streaming, in questo caso al termine non verrà rilasciato il diploma finale, ma un attestato di frequenza.



L'obiettivo dell'Università autonoma di Madrid è creare influencer preparati e consapevoli del meccanismo del marketing sul web. L'influencer è una tendenza che può diventare una proficua occupazione: basti pensare che la più pagata al mondo, Huda Kattan, guadagna circa 18mila dollari a post. Mentre l'italiana Chiara Ferragni si ferma a "soli" 14mila.