Spagna, parte la moda di farsi tatuare "ho rapito Maddie McCan"

La moda sarebbe nata nella località di Magaluf, sull'isola spagnola di Maiorca, e riguarderebbe soltanto i turisti inglesi. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", negli ultimi giorni numerose persone si sarebbero fatte tatuare la scritta "ho rapito Maddie McCann". Il riferimento è alla piccola Madeleine, la bambina inglese di 3 anni scomparsa nel 2007 in Algarve, dove si trovava in vacanza con i genitori. Da allora di lei non si è avuto alcun segno di vita e Scotland Yard prosegue le ricerche a distanza di un decennio.