01:10 - L'opposizione in Spagna chiede che la infanta Cristina, sorella di re Felipe VI, incriminata lunedì per complicità in frode fiscale, rinunci ai suoi diritti dinastici come sesta nell'ordine di successione al trono. A chiederlo, fra gli altri, sono il partito socialista (Psoe), Izquierda Unida (Iu), mentre il partito popolare (Pp), al governo, chiede che si rispetti la presunzione di innocenza.