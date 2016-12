Spagna, morta una ragazzina di 12 anni dopo essere entrata in coma etilico a una festa di Halloween

Un "botellon"

Una ragazzina spagnola di soli 12 anni è morta dopo essere entrata in coma etilico dopo aver partecipato al botellon, una festa per le vie di Madrid caratterizzata dal consumo di alcool in compagnia e organizzata per celebrare Halloween. Deceduta dopo essere stata portata all'ospedale della capitale 12 de Octubre, la giovane aveva ingerito notevoli quantità di alcolici ed era anche svenuta.