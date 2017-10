Spagna, Ministro esteri a Newsmediaset: "Noi siamo per il dialogo, Puigdemont no"

"Il governo di Madrid vuole dialogare e non presentandosi Puigdemont perde un'occasione per spiegare di fronte alla rappresentanza politica quali sono le sue ragioni per un comportamento che a noi ad oggi risulta inspiegabile". Queste le parole del Ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis in un'intervista a Newsmediaset. E aggiunge: "Noi non volevamo attivare l'articolo 155, ma Puigdemont non ci ha lasciato nessuna opportunità, questo articolo non ha come obiettivo la sospensione del governo della Catalogna ma quello di ripristinare la legalità. Utilizzeremo tutte le cautele affinché quelle situazioni non si replichino più anche se, lo ribadisco, se la polizia ha usato violenza è stato per rispondere a delle provocazioni. Il mandato ad agire è arrivato dai giudici e non dal governo".