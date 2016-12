Spagna, migrante vince 400mila euro alla lotteria speciale di Natale

Questo Natale la fortuna ha baciato chi ne aveva davvero bisogno. E così Ngame , migrante senegalese di 35 anni, ha ricevuto un inaspettato regalo: ha vinto 400mila euro alla lotteria speciale di Natale in Spagna . "Non ci posso credere - ha detto l'uomo - non avevo neanche cinque euro per passare la giornata".

Il senegalese Ngame arrivò in Spagna otto anni fa su un barcone. L'uomo, partito dal Marocco, è stato salvato da un naufragio insieme a quella che poi è diventata sua moglie. "Eravamo 65 persone su quella barca - ha raccontato il 35enne - gli spagnoli ci hanno salvato quando già eravamo dentro l'acqua".



Il migrante ha vissuto i primi anni a La Mojonera per poi trasferirsi a Roquetas su Mar. Ngame e la moglie sopravvivevano con lavori temporanei nei campi agricoli o nei giardini e la loro vita non era per nulla semplice. Recentemente Ngame aveva perso l'ultimo lavoro in una serra in Almeria. Ma la sorte ha deciso di cambiargli la vita. Ngame è stato uno dei 1.600 vincitori con il fortunato numero 79140.