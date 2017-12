Spagna, media: "Estradizione di Igor il russo probabilmente sospesa"

L'estradizione in Italia di Norbert Feher, noto come Igor il russo, verrà probabilmente sospesa fino al processo o fino all'esecuzione della pena per gli omicidi commessi in Spagna, fra cui quelli di due agenti della Guardia Civil. Lo riporta la stampa locale. Il giudice dell'Audiencia Nacional domenica interrogherà Feher comunicandogli anche i reati contestatigli dalla magistratura italiana.