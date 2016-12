Rajoy "nuovo" premier spagnolo 1 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 2 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 3 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 4 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 5 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 6 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 7 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 8 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 9 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 10 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 11 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 12 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 13 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 14 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 15 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 16 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 17 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 18 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 19 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 20 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 21 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 22 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 23 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 24 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 25 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 26 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 27 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 28 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 29 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 30 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 31 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 32 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 33 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 34 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 35 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 36 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 37 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 38 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo 39 di 39 Ansa Ansa Rajoy "nuovo" premier spagnolo leggi dopo slideshow ingrandisci

Era un voto atteso ma allo stesso tempo un banco di prova per la tenuta del Psoe. Sugli 84 deputati socialisti, 15 si sono espressi in modo contrario non rispettando il diktat del Comitato federale del partito. Tra questi tutti i parlamentari socialisti catalani del Psc, i due delle Baleari, una parlamentare galiziana, e altri tre deputati. Uno solo non ha votato: l'ex segretario Psoe Pedro Sanchez che questa mattina si è dimesso dal suo ruolo di deputato.



"C'è molto lavoro da fare ma supereremo ostacoli" - "Saranno quattro anni molto difficili quelli che andremo a governare. Credo che con forza, coraggio e determinazione molti ostacoli saranno superati. C'è molto lavoro da fare. Cercheremo di trovare accordi di volta in volta". Sono queste le prime parole del nuovo premier spagnolo Mariano Rajoy dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento.